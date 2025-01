Rašiho ministerstvo má ambiciózne plány. Rok 2025 bude o regiónoch, digitalizácii aj čerpaní eurofondov

Hlavný cieľ rezortu v roku 2025

2.1.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje aj v tomto roku pokračovať v práci pre regióny. Ako sa vyjadril šéf rezortu investícií Richard Raši Hlas-SD ), chcú byť predvídateľní a o rozhodnutiach včas informovať tých, ktorých sa týkajú.„Rozhodnutia budeme prijímať iba v diskusii a na základe mandátu, ktorý máme z regiónov. Budeme pokračovať v stretávaní sa, diskusiách a spoločnom hľadaní riešení,“ uviedol Raši. Pripomenul, že v uplynulom roku absolvovali vyše troch desiatok rezortných dní.V pláne majú dobehnúť ostatné okresy a začať i ďalšie kolo výjazdov, aby si vedeli nastaviť plán práce s tými, ktorých sa týka ich agenda. Hlavným cieľom rezortu v roku 2025 bude splnenie záväzkov požadovaných Európskou komisiou z hľadiska čerpania európskych prostriedkov. V tomto roku potrebuje Slovensko vyčerpať 1,5 miliardy eur, ak sa tak nestane, časť peňazí by mohla prepadnúť.„Čerpanie je pomalé, no neskoro sme nezačali my, ale naši predchodcovia. Keď sme na ministerstvo nastúpili koncom roka 2023, teda po takmer troch rokoch nového eurofondového obdobia, bolo vyhlásených iba 27 výziev. Nám sa ich za rok podarilo vyhlásiť celkovo 243. Suma, ktorá bola vo výzvach ku koncu októbra 2023 bola 1,3 mld. eur, teraz je to 8,5 mld. eur," vraví minister Raši a dodáva, že kým neboli podpísané výzvy, peniaze nebolo možné čerpať.„Za našich predchodcov bol priemerný čas od vyhlásenia výzvy po úhradu prvej platby až 25 mesiacov,“ poukázal minister Raši.Na sklonku uplynulého roka vláda schválila legislatívu z dielne MIRRI SR o prioritných okresoch, čoskoro by o ňom mala rokovať Národná rada SR. V pláne je tiež zákon o poplatku za rozvoj. Rovnako je v pláne aj presúvanie peňazí z eurofondov „V minulom roku sme na základe požiadaviek samospráv presunuli takmer 80 mil. eur, v tomto roku uskutočníme druhý presun v objeme takmer 140 mil. eur. Regióny ich budú môcť použiť na to, na čo potrebujú, nie na to, na čo im boli pôvodne úradníkmi určené. Za rok sme vo výzvach poskytli regiónom sumu 1,7 mld. eur,“ vraví Raši.V roku 2025 chce rezort investícií naplno rozbehnúť 22 centier zdieľaných služieb, ktoré by mali poskytovať servis pre bezmála 500 obcí. Rovnako chce predstaviť takzvaný rodný list obce, ktorý by mal na jednom mieste priniesť všetky informácie o tom, čo sa nachádza v danej obci.„Uvedieme aj plán agendy medzivládnych komisií a agendu mestského rozvoja. Aj naďalej budeme školiť našich seniorov v rámci projektu Digitálni seniori. Vyvrcholením spolupráce s regiónmi bude koncom roka veľký kongres s komunálnymi lídrami,“ avizuje ministerstvo.Štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák uviedol, že v aktuálnom roku plánujú začať pracovať na národnom pláne stratégie regionálneho rozvoja, a tiež by po diskusii chceli nastaviť novelu zákona o regionálnom rozvoji.„Príkladom rozvoja a pomoci regiónom bude napríklad Národný plán budovania verejných vodovodov a kanalizácií, ktorý tiež v krátkej dobe predstavíme. Budeme tiež svedkami toho, ako výrazne pomáhame nášmu pohraničiu spolu so susednými krajinami a pilotné projekty, ktoré sme rozbehli, budú systémové riešenia pre celé územie Slovenska,“ pokračoval Kaliňák.Štátny tajomník dodal, že začiatkom tohto roka by mali byť vyhlásené dve eurofondové výzvy, pričom jedna by sa bude týkať opustených priemyselných zón, takzvaných brownfieldov, druhá zas mapovania priemyselných parkov a prázdnych areálov, napríklad aj bývalých poľnohospodárskych družstiev.MIRRI SR by sa v tomto roku malo venovať aj rozvoju digitalizácie a informatizácie. Zameria sa napríklad na dostupnosť internetového pripojenia tam, kde chýba, prípadne je nedostatočné.„Budeme podporovať študentov a žiakov v domácnostiach, ktoré sú ohrozené digitálnou chudobou. Dodáme týmto domácnostiam sociálne poukážky na to, aby sa pripojili k internetu, a to v hodnote 20 eur na mesiac po dobu 2 rokov,” priblížil štátny tajomník Ivan Ivančin s tým, že podporiť by mali temer 50-tisíc domácností.