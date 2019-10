Rašiho úrad bude mať v roku 2020 k dispozícii výdavky 35,5 mil. eur

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 14. októbra (TASR) - Kapitola Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) bude mať v roku 2020 k dispozícii celkové výdavky vo výške 35,5 milióna eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 viac o 25,1 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.Objem osobných výdavkov sa na rok 2020 rozpočtuje na úrovni 6,5 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje zvýšenie o 2,92 milióna eur. V limite osobných výdavkov je premietnutý dopočet 10 % valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 a 10 % valorizácie na rok 2020. K nárastu dochádza aj v dôsledku premietnutia realizovaných rozpočtových opatrení z roku 2019, delimitácie oblasti regionálneho rozvoja z kapitoly Úradu vlády SR a v dôsledku zabezpečenia novej legislatívy.Vo výdavkoch na tovary a služby na rok 2020 v sume 8,84 milióna eur je nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 4,71 milióna eur, najmä v dôsledku premietnutia realizovaných rozpočtových opatrení z roku 2019, uskutočnenej delimitácie agendy regionálneho rozvoja a premietnutia vplyvu novoprijatej legislatívy.Bežné transfery na rok 2020, rozpočtované v sume 19,5 milióna eur, medziročne rastú o 19,2 milióna eur. Tento nárast je spôsobený novou agendou, ako aj presunom kompetencií a prislúchajúcich prostriedkov z kapitoly Úradu vlády SR.Najväčší podiel na náraste má delimitácia príspevkovej organizácie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) a delimitácia bežných transferov v súvislosti s agendou regionálneho rozvoja, pričom obe oblasti boli doposiaľ v kompetencii Úradu vlády SR. Nárast je zaznamenaný aj v súvislosti s vládou schválenou podporou projektov experimentálneho vývoja a inovácií slovenskej inovačnej diplomacie.Kapitálové výdavky sú na rok 2020 rozpočtované na úrovni 701.000 eur a medziročne klesajú o 1,74 milióna eur. Pokles je spôsobený jednorazovými výdavkami na informačné systémy v roku 2019, ktoré sa do ďalších rokov nepremietli. Kapitálové výdavky budú použité na informačné systémy, ktoré kapitola spravuje.