Rašiho úrad chce prilákať domov Slovákov žijúcich v Írsku

Bratislava 9. mája (TASR) - Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) organizuje ďalšie podujatie, ktorým chce prilákať Slovákov zo zahraničia prísť pracovať domov na Slovensko. V rámci Work in Slovakia - Good Idea sa uskutoční 18. mája podujatie na slovenskom veľvyslanectve v írskom Dubline. Slováci sa na ňom budú môcť dozvedieť viac o voľných pracovných miestach najmä v oblasti IT sektora, ale aj v sektore zdravotníctva.Zatiaľ na podujatí svoju účasť potvrdilo päť firiem, tri ďalšie by však mali ešte pribudnúť.priblížil vo štvrtok na stretnutí s novinármi vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Úrad vicepremiéra pri tomto podujatí spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Zastupiteľským úradom SR v Dubline, IT Asociáciou Slovenska a ďalšími partnermi z Digitálnej koalície. Rovnaké podujatie sa už uskutočnilo v Londýne.priblížil Raši.Verí, že o stretnutie s firmami budú mať Slováci žijúci v Írsku záujem.myslí si Raši.Firmy budú v Dubline ponúkať rôzne pracovné pozície najmä v oblasti IT a centier zdieľaných služieb.priblížil prezident Americkej obchodnej komory Gabriel Galgóci. Na podujatí sa okrem firiem zúčastnia aj zástupcovia slovenského ministerstva zdravotníctva, takže budú ponúkané aj pracovné miesta z tejto oblasti. Podľa Galgóciho môžu byť pre Slovákov zaujímavé rôzne benefity, ktoré im dokážu firmy ponúknuť.doplnil Galgóci.Podujatie informačne zastrešuje ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom slovenského veľvyslanectva v Dubline. Uskutoční sa 18. mája popoludní o 17. hodine. Slováci žijúci v Írsku sa o ňom môžu dozvedieť viac informácií prostredníctvom webovej stránky veľvyslanectva a jeho stránky na sociálnej sieti.