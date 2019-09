Rašiho úrad: Treba zvýšiť počet žien v IT

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 30. septembra (TASR) - Pracovná skupina Európskej komisie (EK) s názvom Ženy v digitálnej dobe začala v pondelok činnosť v Bruseli. Hlavným cieľom je zvýšiť počet žien, ktoré budú pracovať v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT). Médiá o tom informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý je na Slovensku zodpovedný ako vecný gestor.vysvetlil podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD) s tým, že ak nechceme, aby bola SR montážnou dielňou Európy, musíme zo Slovákov vychovávať zručných ľudí v informačno-komunikačných technológiách.Pracovná skupina pri EK vznikla na základe deklarácie Ženy v digitálnej dobe, ktorú v apríli tohto roku podpísalo aj Slovensko. Na jej základe musí pripraviť súbor opatrení, prostredníctvom ktorých zvýši podiel žien pracujúcich v IT. Je to záväzok voči všetkým členským štátom, aby pripravili a prijali stratégiu, ktorá počet žien zvýši. Za Slovensko ju bude pripravovať ÚPVII.Šesť opatrení, ktorých autorom je EK, bude Komisia vyhodnocovať na základe indexu DESI a v SR tiež štúdie Inštitútu pre verejné otázky s názvom Ženy vo svete informačných technológií. Medzi opatrenia patrí napríklad zameranie sa na vzdelávanie a kvalifikáciu, vytvorenie atraktívneho pracovného prostredia, rovnaké možnosti či nediskrimináciu na pracovnom trhu. Ďalším je šírenie pozitívneho imidžu žien pracujúcich na IT pozíciách cez médiá. Opatrením je aj vytvorenie celoeurópskeho dňa pre dievčatá a ženy v IKT či podporovanie nediskriminačnej pracovnej kultúry a pracovných podmienok.Slovensko má túto úlohu zahrnutú už v Akčnom pláne k Stratégii digitálnej transformácie SR, vláda ho schválila v júli tohto roku. Na Slovensku sa však robia aj podporné aktivity. Jednou z nich je vyhlásenie slovenskej vedkyne roka, ktoré bude v utorok 1. októbra.Až 52 % populácie Európskej únie tvoria ženy. No v skupine všetkých IKT špecialistov je ich len 17 percent, zarábajú o 19 % menej ako muži, a to za rovnakú prácu. Na Slovensku pracuje v tejto oblasti len 13,7 % žien. Ako vyplýva zo štúdie EK z roku 2018, ak by v digitálnej sfére pracovalo viac žien, pre európsku ekonomiku by to znamenalo prínos HDP vo výške 16 miliárd eur.