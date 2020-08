Rask opustil Boston v play-off NHL, Halák rýchlo reagoval a pomohol k triumfu nad Carolinou (video)

Prvý gólman tímu





Boj o každý kúsok ľadu

16.8.2020 (Webnoviny.sk) - Nečakané situácie si vyžadujú rýchle rozhodnutia. Trénerský štáb Bostonu Bruins sa v sobotu dozvedel od fínskeho brankára Tuukku Raska , že sa rozhodol z rodinných dôvodov opustiť mužstvo počas play-off v Toronte. Jaroslava Haláka sa razom stal prvý gólman tímu a hodený do vody napokon nasmeroval Bruins k víťazstvu nad Hurricanes 3:1 a vedeniu 2:1 v sérii 1. kola play-off Východnej konferencie."Som hrdý na Jara aj celé mužstvo. Nebol čas na dlhé rozhodovanie, ale Jaro odpovedal rýchlo a dobre, Ukázal niekoľko skvelých zákrokov najmä na začiatku zápasu, keď nás súper herne prevýšil. Halák je u nás veľmi populárny a vieme o jeho schopnostiach. Možno sa týmto zápasom odrazí k peknej jazde. Možno to bude Halákov rok tak, ako bol ten minulý Raskov," podotkol tréner Bruce Cassidy na bostonskom klubovom webe.Tridsaťpäťročný Halák sa predstavil v zápase play-off prvýkrát od 27. apríla 2015, vtedy to bolo ešte v drese New York Islanders. Pripísal si 29 zákrokov a inkasoval iba raz, aj to nebola klasická herná situácia.V 47. min za stavu 2:0 pre Boston sa skúsený slovenský brankár nevyhol chybe, keď jeho rozohrávku po vzduchu rukou zachytil útočník súpera Nino Niederreiter a do prázdnej bránky bez problémov skóroval."Chyby sa stávajú. Snažil som sa odpáliť puk do voľného priestoru, ale súperov hráč to zachytil. Bol z toho gól, ale stále sme mali náskok. Viem, že som dal súperovi šancu nadýchnuť sa, ale myslím si, že sme správne odpovedali. Predvádzali sme svoju hru až do konca, bol to v našom podaní play-off hokej," povedal Halák, cituje ho portál NHL.Pokračovanie série proti Caroline vidí slovenský brankár ako boj o každý kúsok ľadu. Navyše si uvedomuje, že odteraz by mal byť on brankárska jednotka víťaza základnej časti."Niektorí z nás už zlepšili svoje výkony, iní to ešte musia urobiť. Bude to náročný boj, ale verím tejto partii. Dôležité je, aby sme v šatni všetci ťahali za jeden povraz," doplnil Halák.Slovenský kapitán Bostonu Zdeno Chára na adresu krajana uviedol: "Vždy sme verili obom našim gólmanom a to sa nezmenilo. Vieme, aké má Jaro skúsenosti zo zápasov play-off. Už veľakrát ukázal, že vie zvládnuť náročné momenty. Spoliehame sa na neho. A čo sa týka Tuukku Raska, chápeme ho. Zdravie a bezpečnosť rodiny musia byť na prvom mieste. Nič nie je v živote dôležitejšie, podporujeme jeho rozhodnutie a rešpektujeme jeho súkromie. Želáme celej jeho rodine len to najlepšie."Štvrtý zápas série medzi Bostonom a Carolinou odohrajú v pondelok 17. augusta. Zatiaľ nie je isté, že v prvom útoku Bostonu nastúpi aj David Pastrňák Český útočník má nešpecifikované zranenie, vynechal už dva zápasy, a tréneri majú zákaz podávať bližšie informácie. "Keď sa vráti do zostavy, bude to dobré pre nás. Ak sa to nestane, iní hráči ho budú musieť zastúpiť," skonštatoval tréner Cassidy.