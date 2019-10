Rast cien a menšia ponuka znížili v Bratislave záujem o byty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 12. októbra (TASR) – Bratislavský trh s bytmi zaznamenal v 3. štvrťroku dva nové pokrízové rekordy, a to v minimálnom počte voľných bytov v ponuke, a zároveň v ich najvyššej priemernej cene. V medziročnom porovnaní sa počas uplynulého kvartálu v hlavnom meste predalo o pätinu menej bytov, vyplýva z analýzy realitnej spoločnosti Lexxus.uviedol marketingový špecialista realitnej spoločnosti Michal Moricz. Najväčší záujem bol o byty v druhom bratislavskom okrese, kde sa predalo 179 bytov, najmenej, 76 bytov, sa predalo v treťom okrese.Počas tretieho kvartálu pokračoval aj pokles počtu voľných bytov v ponuke. Podľa realitnej spoločnosti ide o nové pokrízové minimum. Medzikvartálne sa znížil počet voľných bytov o 5,6 % a v medziročnom porovnaní sa ich ponuka prepadla až o 28,8 %.spresnil Peter Ondrovič, risk manažér a odhadca cien nehnuteľností spoločnosti Lexxus.Priemerná cena voľných bytov pritom neustále rastie. V sledovanom období dosiahla hodnotu 2424 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) za štvorcový meter (m2), čo je najvyššia zaznamenaná cena v pokrízovom období. Medzikvartálne sa zvýšila o 55 eur bez DPH/m2, alebo o 2,3 %. V medziročnom porovnaní ide o nárast až vo výške ôsmich percent. Cena predaných bytov dosiahla úroveň 2217 eur bez DPH/m2. Medzikvartálne sa zvýšila o 37 eur, alebo o 1,7 %. Priemerná cena voľných bytov vzrástla vo všetkých okresoch, najvýraznejšie však v treťom bratislavskom okrese - medzikvartálne až o 4,9 %, najmenej v prvom bratislavskom okrese, a to o 1,2 %.V Bratislave boli počas tretieho kvartálu v ponuke nové byty v 96 developerských projektoch. Na trh tak v treťom kvartáli pribudlo 511 nových bytov. Až 13 developerských projektov ukončilo svoj predaj z dôvodu vypredania ponuky. Podiel počtu voľných rozostavaných bytov na celkovom objeme voľných bytov na trhu novostavieb vzrástol na úroveň 91,2 % %. V druhom kvartáli tohto roka to bolo 89,7 %.