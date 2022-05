Rast cien nehnuteľností spôsobuje ich podpoistenie. Poistku ochráni automatická indexácia

Poistiť treba aj domácnosť

3.5.2022 (Webnoviny.sk) -Ceny nehnuteľností smerom nahor tlačia už dlhodobo nízke úrokové sadzby hypotekárnych úverov a nedostatočná ponuka vlastného bývania. Svedčia o tom aj údaje Národnej banky Slovenska, podľa ktorých stál koncom minulého roka meter štvorcový nehnuteľnosti na Slovensku v priemere 2 262 eur, čo predstavuje medziročný nárast cien až o 22,1 %. Situáciu na realitnom trhu ešte viac vyostrili dôsledky vojnového konfliktu na Ukrajine a utečenecká kríza, ktorá spôsobila zvýšený dopyt po prenájmoch a záujem o kúpu nehnuteľností.Aj v dôsledku týchto faktorov je dnes hodnota nehnuteľnosti omnoho vyššia ako pred niekoľkými rokmi, keď bola poistná zmluva na poistenie nehnuteľnosti uzatváraná. "Ak je napríklad dom poistený na 150-tisíc eur, no jeho hodnota v priebehu rokov vzrástla na 200-tisíc eur a zmluva sa odvtedy neaktualizovala, znamená to, že dom je podpoistený o 25 % a o túto hodnotu bude krátené aj poistné plnenie. V prípade škody vo výške 10-tisíc eur tak poisťovňa klientovi vyplatí len 7 500 eur," vysvetľuje Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.V snahe predísť podpoisteniu nehnuteľnosti sa odporúča poistnú zmluvu pravidelne aktualizovať. Oveľa pohodlnejším riešením je indexácia poistnej sumy, ktorá je automatickou súčasťou poistenia nehnuteľnosti v produkte ProDomo od KOMUNÁLNEJ poisťovne už pri podpise poistnej zmluvy. "Znamená to, že poisťovňa každý rok na základe štatistických údajov automaticky zvýši poistnú hodnotu. Klient tak má istotu, že jeho poistenie zodpovedá reálnej hodnote nehnuteľnosti a zároveň zohľadňuje nárast priemerných cien materiálov a opráv," pokračuje D. Zemánek.K poisteniu nehnuteľnosti je vhodné uzatvoriť aj poistenie domácnosti, ktoré rozšíri poistné krytie na hnuteľné veci v domácnosti. Ak by napríklad zlodeji pri vlámaní poškodili plot, dvere či okná, a následne by ukradli šperky či televízor, poisťovňa uhradí opravu dverí, plota a okien z poistenia nehnuteľnosti a škodu za odcudzené predmety z poistenia domácnosti.Významnou novinkou pri produkte ProDomo je poistné plnenie všetkých vecí v domácnosti v tzv. nových cenách, a to vtedy, ak ich opotrebenie nie je vyššie ako 70 %. "Ak si napríklad klient kúpil v roku 2015 skriňu za 500 eur a v roku 2022 dôjde pri požiari k jej zničeniu, vznikne mu v prípade vyššie zmienenej podmienky nárok na zakúpenie novej skrine, ktorá má porovnateľné parametre ako skriňa z roku 2015. Ak teda skriňa rovnakej kvality stojí v súčasnosti už 800 eur, klient dostane túto sumu," dodáva D. Zemánek. Pri najvyšších typoch balíkov sú samozrejmosťou asistenčné služby zadarmo a pomoc pri odstraňovaní škôd v prípade nepredvídateľných udalostí.