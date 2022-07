Rast cien stavebných materiálov si môžu zhotovitelia stavieb vykompenzovať pomocou metodiky Doležalovho ministerstva

Cenu môžu navýšiť aj teraz

Nie je to bianco šek

13.7.2022 (Webnoviny.sk) - Metodika pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov aktuálnych stavieb im má do istej miery vykompenzovať extrémny rast cien stavebných materiálov. V prípade eurofondových stavieb by mal byť cenový nárast krytý z európskych zdrojov.Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina ) o tom informoval s odvolaním sa na vyjadrenie podpredsedníčky vlády Veroniky Remišovej Za ľudí ).Ak budú tieto náklady oprávnené, bude sa môcť podpísať ďalšia zmluva o nenávratnom finančnom príspevku, teda o zabezpečení financovania z eurofondov.„Ak ide o stavby, ktoré sú kryté zo štátneho rozpočtu, čo sa týka rezortu dopravy, tam to pôjde na úkor budúcich stavieb a bude to mať vplyv na ich neskoršiu realizáciu. Neočakávam mimoriadnu dotáciu z ministerstva financií na vykrytie týchto nákladov," povedal na sociálnej sieti Doležal s tým, že harmonogram stavieb sa bude musieť upravovať. Metodický pokyn rezortu dopravy a výstavby vláda v stredu vzala na vedomie.Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje obstarávateľom už aj v súčasnosti navyšovať zmluvnú cenu stavieb o 50 percent pri splnení podmienok.„Podstata našej metodiky spočíva v tom, že externé vplyvy - vojna, covid a ich kombinácia - boli nepredvídateľné a majú priamy vplyv na rast cien stavebných materiálov. Tento materiál bude použiteľný aj pre stavby iných obstarávateľov, nielen v rámci rezortu dopravy," uviedol minister dopravy.Upozornil, že to nie je bianco šek alebo garantovaný postup, verejný obstarávateľ stále zodpovedá sám za seba a už vôbec sa táto metodika nedá použiť na prikrytie zlyhaní obstarávateľa.„Ak niekto podstrelil zákazku v minulosti extrémne nízkou cenou, tak ani touto metodikou nedokáže vrátiť cenu hore. Dodatok umožní nárast zmluvnej ceny len v tej výške, ako objektívne narástla v čase, kedy extrémne rástli ceny stavebných materiálov," poznamenal Doležal.Podľa neho obstarávatelia touto metodikou určite nebudú môcť dobiehať staré hriechy za to, že zlyhali v čase, alebo v peniazoch.