Rast konfliktu medzi USA a Čínou môže viac spomaliť globálnu ekonomiku

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. augusta (TASR) - Rast obchodného konfliktu medzi USA a Čínou sa môže podpísať pod ďalšie spomalenie svetovej ekonomiky. Doplatiť na to môžu podľa analytikov najmä krajiny, ktoré sú naviazané na tieto dve krajiny.Minulý týždeň americký prezident Donald Trump oznámil, že od septembra zavádza 10 % dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 300 miliárd dolárov ročne (268,29 miliardy eur). Spojené štáty tak uvalili dovozné clá už prakticky na všetok tovar dovážaný z Číny. Následný pokles kurzu jüanu Trump označil za menovú manipuláciu.skonštatoval analytik J&T Banky Stanislav Pánis.Vyhrotenie obchodnej vojny medzi týmito dvomi krajinami môže zasiahnuť aj ďalšie ekonomiky.tvrdí Pánis. Naopak, na čínske importné clá podľa neho doplatia okrem samotných amerických firiem najmä podniky z Kanady, Mexika, Čile, ale aj z Írska či Saudskej Arábie.tvrdí hlavný ekonóm Českých investičných fondov Lukáš Kovanda. Rast slovenskej ekonomiky by v tomto roku mal podľa odhadu rezortu financií spomaliť na 3,5 %. Hoci za tým stojí najmä vývoj v eurozóne, Inštitút finančnej politiky upozornil aj na ďalšie riziká, ktoré môžu ovplyvniť vývoj slovenskej ekonomiky. Najväčším z nich zostáva spomalenie ekonomiky eurozóny, stupňujúci sa protekcionizmus v medzinárodnom obchode a tvrdý brexit bez dohody. V dôsledku obchodných konfliktov medzi USA a Čínou sa zvyšuje miera neistoty a znižuje investičná aktivita na globálnej úrovni.Analytici sú však presvedčení, že Čína má možnosti, ako sa vysporiadať s dosahmi obchodnej vojny.hovorí Pánis.Začiatkom tohto týždňa kurz čínskej meny oslabil a prvýkrát za vyše desaťročie prelomil politicky citlivú hranicu sedem jüanov za dolár. Čína však odmieta obvinenia z menovej manipulácie.priblížil Kovanda s tým, že Čína nemôže nechať oslabiť domácu menu až príliš, lebo by hrozil masívny odliv kapitálu z krajiny.Podľa analytičky Next Finance Markéty Šichtařovej sa situácia vo svete tak skoro pravdepodobne neupokojí.dodala Šichtařová.