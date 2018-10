Rast maďarskej ekonomiky sa na budúci rok spomalí na 3,2 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/Ladislav Vallach Ilustračné foto. Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 29. októbra (TASR) - Tempo rastu maďarskej ekonomiky sa budúci rok spomalí, ale inflácia zostane vysoká. Vyplýva to z novej prognózy renomovaného maďarského ekonomického inštitútu GKI.Experti inštitútu poukázali na fakt, že tempo rastu spotrebiteľských cien sa už sedem mesiacov zrýchľuje. Aktuálne sa medziročná miera inflácie nachádza na úrovni 3,6 %. Do konca tohto roka sa podľa GKI tento trend nezmení. Inštitút v roku 2019 počíta s infláciou na úrovni 3,5 %.Dôvodom vysokej inflácie je slabý forint. Jeho kurz padol z 311 HUF/EUR v 1. štvrťroku na v priemere 324 HUF/EUR v 3. kvartáli. V roku 2019 sa očakáva kurz na úrovni 327 HUF/EUR.Náklady práce by mali na budúci rok stúpnuť o 7 % po zvýšení o 12 % v tomto roku, čo je ďalší faktor, ktorý podporuje ceny. Len v Rumunsku je v rámci Európskej únie (EÚ) rast nákladov práce a cien vyšší než v Maďarsku.Na budúci rok sa spomalí expanzia ekonomiky. GKI predpovedá, že hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2019 zvýši o 3,2 % po +4,2 % v tomto roku.Dynamiku by si mala zachovať priemyselná produkcia, ktorá by mala na budúci rok vzrásť o 4,5 % (4 % v roku 2018). Naopak, očakáva sa výrazné spomalenie tempa rastu investícií na 5 % z 12 % a maloobchodu na 4 % zo 6,5 %.Dôvodom spomalenia ekonomiky bude podľa GKI nižšie financovanie investícií z fondov EÚ. Takisto sa zníži tempo rastu spotreby domácností.