Rast maloobchodných tržieb v Turecku bol najslabší za 7 mesiacov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 17. augusta (TASR) - Maloobchodné tržby v Turecku vzrástli v júni najslabším tempom za sedem mesiacov. Zverejnil to v piatok turecký štatistický úrad.Maloobchodné tržby sa v júni zvýšili medziročne o 4,3 % po májovom 5,1-percentnom raste. Júnové tempo rastu tržieb bolo najslabšie od novembra 2017, keď sa zvýšili o 3,1 %.Pod spomalenie rastu sa do veľkej miery podpísal pokles tržieb z predaja elektroniky a nábytku, ktorý dosiahol 5,2 %. Klesli aj tržby z predaja pohonných látok, a to o 1,5 %. Naopak, tržby z predaja potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 6,7 % vzrástli.Medzimesačne tržby v tureckom maloobchode v júni klesli o 0,3 %. Spomalili tak pokles z mája, ktorý dosiahol 1 %.