Rast podnikových zásob v USA sa v septembri spomalil

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. novembra (TASR) - Podnikové zásoby v Spojených štátoch sa v septembri zvýšili miernejším tempom než v predchádzajúcom mesiaci, vývoj bol však v súlade s odhadmi. Mierne spomalenie rastu zaznamenali aj podnikové tržby. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu.Podnikové zásoby v USA sa v septembri zvýšili o 0,3 % po raste o 0,5 % v auguste. Ekonómovia však predpokladali, že v septembri sa tempo rastu zásob zmierni na oznámenú úroveň. Pod oslabenie rastu sa podpísali najmä zásoby v maloobchode, ktorých rast dosiahol v septembri len 0,1 %.Ministerstvo okrem toho zverejnilo vývoj v oblasti tržieb podnikov. Tie sa v septembri zvýšili o 0,4 % po 0,5-percentnom raste v auguste.Opäť sa pod to do veľkej miery podpísal vývoj v maloobchode. Tržby firiem v tomto sektore vzrástli len o 0,2 %. V podobnom rozsahu sa zvýšili tržby vo veľkoobchode, výrazne ale rástli vo výrobnom sektore. Tržby podnikov v tejto oblasti sa v septembri zvýšili o 0,9 %.