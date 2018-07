Rast priemyselnej produkcie v Nemecku sa v máji zrýchlil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Wiesbaden 6. júla (TASR) - Tempo rastu priemyselnej produkcie v Nemecku sa v máji zrýchlilo viac, ako ekonómovia očakávali. Oznámil to v piatok spolkový štatistický úrad Destatis.Konkrétne, výkon priemyslu v najväčšej európskej ekonomike sa v máji medzimesačne zvýšil o 2,6 %. To kontrastuje s jeho revidovaným aprílovým poklesom o 1,3 %. Ekonómovia pritom očakávali, že produkcia priemyslu v máji ožije miernejšie a stúpne o 0,3 %.Po vylúčení energetiky a stavebníctva priemyselná výroba v Nemecku v máji vzrástla o 2,7 %. Produkcia energií zaznamenala v máji medzimesačný nárast o 0,8 % a stavebníctva o 3,1 %.Štatistiky ďalej ukázali, že produkcia kapitálového tovaru vzrástla o 0,9 %, spotrebného tovaru o 6,5 % a polotovarov o 3 %.V medziročnom porovnaní sa májová priemyselná produkcia tiež zvýšila viac, ako odhadovali ekonómovia, a to o 3,1 % namiesto o 1,5 % po aprílovom náraste o 1,4 %.