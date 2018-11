Rast priemyselnej produkcie v USA sa v októbri spomalil

Ilustračná snímka Foto: TASR/Adem Ozdemir Foto: TASR/Adem Ozdemir

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. novembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Spojených štátoch zaznamenala v októbri rast, piaty mesiac po sebe, tempo rastu sa však aj v tomto mesiaci spomalilo. Podpísali sa pod to najmä ťažobný a energetický priemysel, v ktorých produkcia klesla.Ako v piatok uviedla americká centrálna banka, priemyselná výroba v USA vzrástla v októbri o 0,1 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci a 0,8-percentnom raste v auguste. Podľa Fedu sa pod spomalenie rastu v septembri a následne v októbri veľkou mierou podpísali hurikány. V oboch mesiacoch znížili hurikány produkciu približne o 0,1-percentuálneho bodu, dodal Fed.Produkcia vo výrobnom sektore vzrástla v októbri o 0,3 %. To znamená, že pokračovala v rovnakom tempe rastu ako v septembri, napriek poklesu automobilovej výroby. Tá klesla medzimesačne o 2,8 %. Pre automobilovú oblasť to znamená druhý pokles za posledné štyri mesiace.Na druhej strane ale produkcia v energetickom sektore klesla o 0,5 %. To znamená výrazné zrýchlenie poklesu po 0,1-percentnom poklese v septembri. Výraznejší pokles zaznamenal v októbri aj ťažobný sektor, ktorý zahrňuje produkciu ropy a plynu. Produkcia v tomto sektore klesla podľa Fedu o 0,3 % po septembrovom poklese o 0,1 %.