Rast ruskej ekonomiky sa v 2. kvartáli zrýchlil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 13. augusta (TASR) - Po slabom začiatku roka zaznamenala ruská ekonomika v 2. kvartáli zrýchlenie rastu, jeho tempo je však naďalej slabšie, než si na tento rok stanovila ruská vláda.Ruský štatistický úrad Rosstat zverejnil predbežné údaje, podľa ktorých hrubý domáci produkt (HDP) Ruska vzrástol za obdobie apríl až jún medziročne o 0,9 % po 0,5-percentnom raste v 1. kvartáli. Pod oslabenie rastu na začiatku roka sa podľa analytikov do veľkej miery podpísalo zvýšenie dane z pridanej hodnoty.V 2. štvrťroku sa situácia zlepšila, podľa ministerstva hospodárstva najmä vďaka vývoju v priemysle, zvlášť v metalurgickom a chemickom sektore. Kúpna sila obyvateľstva však naďalej klesá, dodalo ministerstvo. Za celý 1. polrok tak ruská ekonomika zaznamenala rast na úrovni 0,7 %, čo je nižšie tempo rastu, než predpokladá na tento rok ruská vláda.Vývoj v 2. štvrťroku bol však v súlade s očakávaniami centrálnej banky. Tá v júli zverejnila prognózu, v rámci ktorej očakávala v 2. kvartáli rast ekonomiky na úrovni 0,5 % až 1 %. V 3. kvartáli počíta so zrýchlením rastu do rozmedzia 0,8 % až 1,3 %.Najvyššie tempo rastu v histórii súčasného Ruska zaznamenala krajina vo 4. štvrťroku 1999, keď rast dosiahol 12,1 %. Naopak, najhorším kvartálom pre ruskú ekonomiku bol 2. štvrťrok 2009, teda po nástupe svetovej finančnej krízy. Vtedy ruská ekonomika klesla o 11,2 %.