Rast slovenského stavebníctva sa bude pravdepodobne spomaľovať

Bratislava 20. mája (TASR) – Rast stavebníctva na Slovensku sa bude v najbližšom období pravdepodobne spomaľovať. V roku 2019 by malo vzrásť v priemere o 2,4 %, pričom odhad do budúceho roka predstavuje mierny rast 0,6 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Euler Hermes, ktorá o tom informovala médiá. Zameriava sa aj na hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok.Vývoj hrubého domáceho produktu (HDP) v Európskej únii podľa združenia Euroconstruct dosiahol svoj najvýraznejší nárast v roku 2017 a v nasledujúcich rokoch sa predpokladá jeho spomalenie. Tento vývoj sa tak odrazí aj na znížení rastu stavebnej produkcie.konštatuje riaditeľ oddelenia rizík tejto spoločnosti na Slovensku Martin Bak.Experti sú podľa nej presvedčení, že stavebníctvo je jedným z rozhodujúcich odvetví slovenskej ekonomiky. Najväčší podiel na produkcii majú malé podniky do 49 zamestnancov a živnostníci. Realizácia stavieb a budov je dôležitou súčasťou tvorby hrubého fixného kapitálu v celom hospodárstve. Podiel stavebníctva na tvorbe HDP je približne 7 %, pričom sektor vytvoril približne 7,7 % z celkovej pridanej hodnoty a zamestnáva približne 6,9 % pracovnej sily, konštatuje spoločnosť.Pozitívom je, že v roku 2018 narástli tržby stavebných spoločností v porovnaní s predošlým rokom o 10,8 %. Zároveň však platí, že im stúpli náklady na prácu o 15 % a náklady na materiál o 13 %.pripomenul riaditeľ oddelenia rizík Bak.