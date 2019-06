Rast spotrebiteľských aj výrobných cien v Británii sa v máji spomalil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. júna (TASR) - Tempo rastu inflácie v Británii sa v máji spomalilo. Prispelo k tomu zlacnenie cestovného aj zníženie nákladov v továrňach na trojročné minimum. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu ONS. To signalizuje, že centrálna banka (Bank of England, BoE) nepotrebuje naliehavo zvyšovať úrokové sadzby.Podľa ONS spotrebiteľské ceny v Spojenom kráľovstve vzrástli v máji medziročne o 2 %. Ekonómovia takýto výsledok očakávali po ich aprílovom zvýšení o 2,1 %.Stabilná inflácia v kombinácii s najnižšou mierou nezamestnanosti za 44 rokov a rastúcimi mzdami zmiernili vplyv neistoty spojenej s brexitom na mnohé domácnosti, ktorých výdavky sú kľúčové pre britskú ekonomiku.Aktuálna miera inflácie na cieľovej úrovni BoE jej pomáha odložiť zvyšovanie úrokových sadzieb, kým čaká na výsledok brexitu.Jadrová inflácia, v ktorej nie sú zahrnuté nestále ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, klesla v máji na 1,7 % z aprílových 1,8 %, čo je jej najnižšia ročná miera od januára 2017. V medzimesačnom porovnaní stúpli spotrebiteľské ceny o 0,3 %. To je tiež menej ako v apríli, keď sa zvýšili o 0,4 %.povedal štatistik ONS Mike Hardie.Miera inflácie v Británii v roku 2017 prudko stúpla po páde libry v reakcii na výsledok referenda o brexite v júni 2016. Inflácia kulminovala v novembri 2017 na úrovni 3,1 %, čo bolo jej päťročné maximum, ale postupne začala klesať a približovať sa k dvojpercentnému cieľu BoE.Ďalšia separátna správa ONS ukázala, že aj rast výrobných cien sa v máji spomalil na 1,8 % z 2,1 % v apríli. V medzimesačnom porovnaní sa ceny priemyselných výrobkov v máji zvýšili už druhýkrát po sebe, a to o 0,3 %. A zároveň vstupné ceny v britských továrňach sa v máji zvýšili medziročne len o 1,3 % po aprílovom strmom náraste o 4,5 %. Na medzimesačnej báze však stagnovali.