Rast spotrebiteľských cien v Nemecku sa v máji prudko spomalil

Mesto Berlín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 13. júna (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Nemecku sa v máji 2019 prudko spomalil tak, ako to naznačil predbežný odhad. Miera inflácie pritom klesla hlboko pod cieľovú hranicu Európskej centrálnej banky, ktorou sú 2 %. Oznámil to vo štvrtok spolkový štatistický úrad Destatis.Konkrétne, index spotrebiteľských cien v najväčšej európskej ekonomike sa v máji 2019 zvýšil medziročne o 1,4 % po náraste o 2 % v apríli. Aj v medzimesačnom porovnaní sa jeho rast spomalil na 0,2 % z 1 % v apríli.Na spomalenie májovej inflácie mal vplyv pokles cien dovolenkových balíkov o 9 %. Ceny leteniek síce aj v máji stúpli, a to o 1,4 %, čo je však slabší nárast ako o 6,1 % v apríli.Infláciu podporilo zdraženie energií v máji o 4,2 %, z toho ceny palív sa zvýšili o 4,6 %, vykurovacích olejov o 3,7 % a elektriny o 3,2 %. Bez cien energií by medziročná miera inflácie v máji 2019 dosiahla 1,2 %.Májové tempo rastu cien potravín na úrovni 0,9 % bolo nižšie ako priemer, aj keď v prípade zeleniny výrazne stúplo o 8,7 % a pri zemiakoch vyskočilo až na 36,9 %. Naopak, ceny ovocia strmo klesli, o 7,6 %.Celkovo boli ceny tovarov v Nemecku v máji 2019 o 1,8 % vyššie ako pred rokom. Prispelo k tomu výrazné zdraženie novín a periodík (o 4,9 %) a tabakových výrobkov (o 3,8 %), zatiaľ čo ceny mobilných telefónov sa znížili o 9,6 % a spotrebnej elektroniky o 6,9 %.Ceny služieb vzrástli v máji 2019 medziročne o 1,2 %.Harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Nemecka vzrástol v máji medziročne o 1,3 % a medzimesačne o 0,3 %. Aj tieto výsledky sa zhodujú s rýchlym odhadom.