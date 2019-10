Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 11. októbra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Nemecku sa v septembri spomalil tak, ako to naznačil rýchly odhad. Dosiahol pritom najmenšie tempo od začiatku roka 2018. Ukázali to v piatok spresnené údaje spolkového štatistického úradu Destatis.Tempo rastu spotrebiteľských cien v najväčšej ekonomike eurozóny v septembri kleslo na 1,2 % z 1,4 % v auguste. To bola najnižšia miera inflácie od februára 2018, keď bola na úrovni 1,1 %.Štatistický úrad tak potvrdil predbežný odhad, ktorý uverejnil 30. septembra.Informoval tiež, že ceny energií v septembri medziročne klesli o 1,1 % a ceny potravín sa znížili o 1,3 %.Bez započítania energií sa spotrebiteľské ceny v Nemecku v septembri zvýšili o 1,4 %.V medzimesačnom porovnaní sa nemecké spotrebiteľské ceny v septembri nezmenili. Tento výsledok sa tiež zhoduje s rýchlym odhadom.Medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Nemecka v septembri opäť spomalil, už tretí mesiac po sebe, a to na 0,9 % z 1 % v auguste. A medzimesačne HICP v septembri klesol o 0,1 %. Aj tieto údaje sú v súlade predbežným odhadom.