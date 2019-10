Rast tržieb výrobcu krémov Nivea sa za deväť mesiacov spomalil

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 29. októbra (TASR) - Nemecká spoločnosť Beiersdorf, známa najmä výrobou krémov značky Nivea, oznámila za deväť mesiacov spomalenie rastu tržieb, pod čo sa podľa firmy podpísalo. Výsledky spoločnosti do veľkej miery ovplyvnila divízia Tesa, ktorá vyrába lepidlá a lepiace pásky.Spoločnosť uviedla, že tržby sa za obdobie od januára do konca septembra zvýšili medziročne o 6 % na 5,73 miliardy eur. Na organickej báze, čo znamená bez započítania kurzových vplyvov a akvizícií, dosiahol rast tržieb 4,3 %, pritom za 6-mesačné obdobie predstavoval 4,8 %.Aj v prípade značky Nivea dosiahol rast tržieb na organickej báze za tri kvartály miernejšie tempo než v prípade 1. polroka. Za šesť mesiacov predstavoval 3,2 %, za deväť mesiacov 3 %. Celková divízia spotrebného tovaru, do ktorej Nivea spolu s ďalšími výrobkami patrí, však zaznamenala celkovo 6,6-percentný rast tržieb na 4,68 miliardy eur a na organickej báze rast o 5,1 %.Slabší bol organický rast tržieb v divízii Tesa vyrábajúcej lepidlá a lepiace pásky pre domácnosti aj firmy. Dosiahol iba 1,2 % po 2,4-percentnom raste za 1. polrok. Podľa spoločnosti výsledky divízie ovplyvnila najmä situácia v automobilovom sektore, čím sa znížil dopyt po produktoch divízie.Z rovnakého dôvodu Beiersdorf skresal odhad rastu tržieb divízie Tesa na organickej báze za celý rok na 1 % až 2 %. Pôvodne očakával, že tržby sa zvýšia v rozmedzí od 3 % do 4 %.V prípade celej spoločnosti však odhad vývoja tržieb ponechal Beiersdorf na pôvodnej úrovni. Spoločnosť tak naďalej predpokladá, že tržby firmy vzrastú v tomto roku na organickej báze o 3 % až 5 %.