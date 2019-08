Rast úverovania domácnostiam v eurozóne bol najvyšší od roku 2009

Budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 28. augusta (TASR) - Tempo rastu úverovania domácnostiam v eurozóne sa v júli zrýchlilo a bolo najvyššie od začiatku roka 2009. A peňažná zásoba sa zvýšila výrazne viac, než sa očakávalo.Úverovanie domácnostiam v júli stúplo o 3,4 % po náraste o 3,3 % v júni, uviedla Európska centrálna banka (ECB). To bola jeho najprudšia expanzia v období od skončenia finančnej krízy. Tempo rastu úverovania nefinančným firmám zostalo na svojom tohtoročnom maxime 3,9 %. To signalizuje, že aj keď sa ekonomika eurozóny ochladzuje, nečelí poklesu ani recesii.Rast úverovania verejnému sektoru však spomalil na 0,5 % a tempo rastu úverovania súkromného sektora klesol na 2,9 % z 3,1 %.Široký peňažný agregát M3 sa v júli medziročne zvýšil o 5,2 % po expanzii o 4,5 % v júni. Tempo rastu menového agregátu M1 sa zrýchlilo na 7,8 % zo 7,1 %. Agregát M1 zahŕňa najlikvidnejšie formy peňazí, teda peniaze v obehu a jednodňové depozity.Svižný rast menových agregátov by mal utlmiť obavy týkajúce sa stavu ekonomiky eurozóny, myslí si ekonóm ING Peter Vanden Houte.dodal.Rast ekonomiky eurozóny zaostáva za svojím potenciálom z dôvodu slabého dopytu na exportných trhoch. Preto čísla o úverovaní zrejme neznížia obavy ECB a Rada guvernérov na zasadnutí plánovanom na 12. septembra s najväčšou pravdepodobnosťou prijme nový balík monetárnych stimulov.Medzi negatívne faktory ovplyvňujúce eurozónu patrí nárast pravdepodobnosti tvrdého brexitu, globálne obchodné spory či recesia obrovského nemeckého priemyselného sektora.