Rast výrobného sektora eurozóny sa spomalil na takmer 2-ročné minimum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 3. septembra (TASR) - Aktivita výrobného sektora eurozóny pokračovala minulý mesiac v raste, tempo rastu sa však spomalilo, pričom dosiahlo najnižšiu úroveň za takmer dva roky. Uviedla to v pondelok spoločnosť IHS Markit, ktorá tak potvrdila rýchly odhad.Index nákupných manažérov IHS Markit pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v auguste 54,6 bodu oproti 55,1 bodu v júli. Augustová hodnota je tak najnižšia od novembra 2016. Stále to však znamená rast sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.Produkcia vo výrobnom sektore vzrástla najrýchlejšie za posledné tri mesiace. Posilnila sa napriek tomu, že úroveň nových objednávok zaznamenala najslabšie tempo rastu za posledné dva roky.Čo sa týka najväčších krajín eurozóny, v prípade Nemecka sa rast výrobného sektora v porovnaní s júlom spomalil, a to výraznejšie, než sa čakalo. V prípade Francúzska sa tempo rastu oproti júlu zrýchlilo, aj keď v porovnaní s rýchlym odhadom bol výsledok o niečo horší.Index nákupných manažérov pre nemecký výrobný sektor dosiahol v auguste 55,9 bodu, zatiaľ čo rýchly odhad poukazoval na 56,1 bodu. To znamená výraznejšie spomalenie rastu sektora, keďže v júli predstavoval index 56,9 bodu.V prípade Francúzska dosiahol index nákupných manažérov v auguste 53,5 bodu, zatiaľ čo v júli predstavoval 53,3 bodu. Oproti rýchlemu odhadu je však výsledok horší, keďže ten uvádzal index na úrovni 53,7 bodu.