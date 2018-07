Rast výrobného sektora v Británii zostal v júni utlmený

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. júla (TASR) - Rast výrobného sektora v Spojenom kráľovstve zostal aj v júni utlmený. Ukázali to výsledky najnovšieho prieskumu spoločností IHS Markit a Chartered Institute of Procurement & Supply.Podľa prieskumu sa index nákupných manažérov z britského výrobného sektora v júni zvýšil len mierne, na 54,4 bodu z májových 54,3 bodu. Júnová hodnota indexu bola o takmer štyri body nižšia ako jeho 51-mesačné maximum, ktoré dosiahol v novembri 2017.Na druhej strane index väčší ako 50 bodov signalizuje rast daného odvetvia. Okrem toho, analytici predpovedali Británii v júni horší výsledok, a to pokles PMI na 54,2 bodu.Prieskum tiež odhalil, že aj rast produkcie v britskom výrobnom sektore sa zmiernil, ale zároveň nové objednávky nabrali o niečo väčšie tempo a zlepšila sa aj tvorba pracovných miest. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 12. až 26. júna.Rob Dobson, riaditeľ IHS Markit v tejto súvislosti upozornil, že v prípade ďalšieho spomalenia výrobného sektora sa ekonomika Spojeného kráľovstva bude musieť poobzerať po iných sektoroch, ak chce dosiahnuť očakávaný rast v druhej polovici tohto roka.