Rast výrobného sektoru Číny sa v júni spomalil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 1. júla (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala v júni spomalenie rastu. Uviedol to cez víkend čínsky štatistický úrad. Pod spomalenie sa podľa analytikov podpísal na jednej strane obchodný spor medzi Čínou a USA a na druhej pritvrdenie Pekingu voči rozsiahlemu poskytovaniu úverov. Čínska vláda sa tak snaží riešiť problém vysokého dlhu.Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor klesol v júni na 51,5 bodu z májovej hodnoty 51,9 bodu. To je o niečo slabšia hodnota oproti odhadom ekonómov, ktorí počítali s poklesom indexu na 51,6 bodu. Stále to však predstavuje rast sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.Čo sa týka čiastkových indexov, klesli podindexy produkcie aj nových objednávok. Naďalej sa však držia nad 50-bodovou úrovňou.Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že čínska ekonomika dosiahne tento rok rast na úrovni 6,6 %. Oproti rastu za minulý rok to síce predstavuje spomalenie (v minulom roku vzrástla ekonomika Číny o 6,9 %), stále je to však vysoké tempo. V dlhodobejšom horizonte však MMF počíta s ďalším spomaľovaním, pričom v roku 2023 očakáva rast na úrovni 5,5 %.