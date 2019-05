Rast zásob v USA stlačil ceny ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu prudko klesli, pričom cena Brentu skĺzla hlboko pod 71 USD za barel (159 litrov) a cena WTI sa znížila k hranici 61 USD/barel.Vývoj na trhu ovplyvnilo viacero faktorov, z tých posledných informácia, že zásoby ropy v USA vzrástli na najvyššiu úroveň za takmer dva roky. Analytici počítali s ich poklesom. Americký ropný inštitút (API) síce očakával rast, ale omnoho miernejší, než ukázali údaje amerického Federálneho úradu pre energetiku.Okrem zvýšených zásob ropy ceny naďalej ovplyvňuje pokračujúca obchodná vojna medzi USA a Čínou, ktorá by podľa analytikov mohla oslabiť dopyt po komodite. Pokles cien mohol byť ešte výraznejší, bráni tomu však rastúce napätie medzi Iránom a USA.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júlovým kontraktom dosiahla do 19.45 h SELČ 70,69 USD (63,28 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,49 USD.Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 61,17 USD za barel. Oproti utorkovej (21. 5.) uzávierke to predstavuje pokles o 1,96 USD.(1 EUR = 1,1171 USD)