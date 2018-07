Rastie počet osobných bankrotov, v druhom štvrťroku ich bolo 3442

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. júla (TASR) - V júni 2018 bolo na Slovensku vyhlásených 1092 osobných bankrotov a v druhom štvrťroku tohto roku ich počet dosiahol až 3442. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v porovnaní s prvým tohtoročným štvrťrokom s 2904 osobnými bankrotmi je to o 18,53 % viac.V medziročnom porovnaní v druhom štvrťroku 2018 zbankrotovalo až 5,07-násobne viac dlžníkov než v rovnakom období minulého roka, kedy súdy rozhodli o oddlžení 679 občanov. Od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2018 zbankrotovalo už 14.503 dlžníkov.uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK. V júni 2018 bolo najviac osobných bankrotov – 289 vyhlásených v Banskobystrickom kraji, v ktorom má Centrum právnej pomoci zriadených najviac pracovísk – 8. Naopak, najmenej ich bolo v Trnavskom kraji – 41, v ktorom doposiaľ nebolo zriadené ani jedno pracovisko.Počas prvého polroka 2018 zbankrotovalo 6346 dlžníkov, čo je až o 1107 viac, než v priebehu celého roka 2017, kedy súdy rozhodli o oddlžení 5239 občanov. Od roku 2006 do konca júna 2018 zbankrotovalo 14.503 obyvateľov Slovenska.Z celkového počtu rozhodnutí súdov o osobnom bankrote, ktoré boli vyhlásené v júni 2018, vyplýva, že oddlženie formou konkurzu si zvolilo až 1082 dlžníkov (99,08 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 10 dlžníkov (0,92 %). V júni 2018 bolo 1032 osobných bankrotov (94,51 %) vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 60 osobných bankrotov (5,49 %) bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.Medzi mužmi zbankrotovanými v júni 2018 malo 4,99 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 5,34 % dlžníčok.TASR informovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.