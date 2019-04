Rastlinný pondelok – prečo sa zapojiť do celosvetovej kampane Foto: Flora Foto: Flora

Prečo práve pondelok?

• Pondelok predstavuje prvý deň cyklu, ktorý umožňuje nový začiatok.

• Zdravá pondelková životospráva pomáha ľuďom dodržiavať zdravý životný štýl aj v priebehu týždňa.

• Malé kroky môžu byť základom udržateľných dlhodobých zmien ku zdravšiemu životnému štýlu.

• Každý pondelok umožňuje nový začiatok.

• Víkend je najvhodnejším dňom na prípravu jedla s predstihom.

• Na „bezmäsitý“ pondelok sme zvyknutí už z materskej škôlky a školskej jedálne – pamätáte?

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (OTS) - Vegánstvo a vegetariánstvo je stále populárnejším spôsobom životného štýlu, ide ale o veľmi špecifické spôsoby stravovania. Kampaň „Rastlinný pondelok“, ktorá v rôznych podobách existuje už viac ako 100 rokov, nepresadzuje vegetariánstvo alebo vegánstvo ako také, ale väčšie množstvo jedál z rastlinných zdrojov tak, aby bol jedálny lístok vyvážený. Na začiatok zaradením jedného vega-dňa.Mäso sa stalo bežnou súčasťou jedálneho lístka až v 19. storočí vďaka priemyselnej revolúcii. Aj napriek tomu bola na začiatku 20. storočia priemerná spotreba v Slovenskej republike cca 15 kg na osobu za rok. Teraz je to 60 kg. Pokiaľ teda zavediete jeden „free“ deň, spotrebujete o 11 kg mäsa za rok menej.Vďaka tomu, že budete jesť viac rastlinnej stravy, vám v jedálnom lístku zostane menej miesta na nezdravé potraviny.Pokiaľ sa zapojíte do rastlinných pondelkov, začnete viac uvažovať o svojom jedálnom lístku. A tým sa priblížite k zdravému životnému štýlu. Informácie, ako začať s rastlinnými pondelkami, nájdete na slovenských webových stránkach www.rastlinnypondelok.sk , kde sú k dispozícii nielen inšpiratívne jedálne lístky na všetky aprílové a májové pondelky a informácie o benefitoch rastlinnej stravy, ale tiež motivácia k väčšiemu zapojeniu rastlinnej stravy do vášho života – súťaž o pobyt na Srí Lanke v hodnote 3.900 EUR. Pokiaľ je pre vás rastlinná kuchyňa nová, budete mať príležitosť na hľadanie nových receptov a objavovanie pre vás neznámych chutí a kombinácií. Tým nabúrate svoj stereotyp.V rastlinných olejoch prevažujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré by mali v jedálnom lístku tvoriť väčšinu, pretože pomáhajú udržovať srdce zdravé. Niektoré z nich sú navyše esenciálne, telo si ich teda nevie vytvoriť samo. Do tejto skupiny patria aj omega 3 a 6 mastné kyseliny. Aby bol zaistený ich správny pomer v jedálnom lístku, nie je nutné znižovať množstvo omega 6, ale naopak zvýšiť spotrebu potravín obsahujúcich omega 3. Pritom je potrebné vziať do úvahy celkové zloženie jedálneho lístka a zastúpenie rastlinných zdrojov. Výsledkom zaradenia „dobrých“ tukov bude nižšie riziko srdcovo-cievnych ochorení.Rastlinná strava má pri rovnakom objeme nižšiu kalorickú hodnotu (cca o 10–15 %), ďalším benefitom teda je pri rovnakom množstve jedla odľahčenejší jedálny lístok a znížený energetický príjem. Dôležité je tiež zastúpenie vlákniny v rastlinnom dni. Vláknina nie je dôležitá kvôli tomu, že by telu dodávala energiu. Jej úlohou je regulovať proces trávenia. Vďaka tomu pomáha predchádzať zápche, hemoroidom alebo karcinómu hrubého čreva a konečníka. Spolu s nižšou kalorickou hodnotou tiež pomáha udržiavať hmotnosť. Aj napriek edukačným kampaniam „aspoň 5 porcií ovocia a zeleniny denne“ jej má mnoho Slovákov nedostatok.Kampaň rastlinných pondelkov začala už pred viac než 100 rokmi, kedy americký Úrad pre správu potravín (U.S. Food Administration) apeloval na zníženie spotreby kľúčových potravín s cieľom pomôcť vojnovému úsiliu. Vtedy sa zapojilo viac než 13 miliónov rodín. Dôvody pre presadzovanie väčšieho podielu rastlinnej stravy v jedálničku sa od tej doby zmenili a väčší význam teraz hrá zdravie a ekologický aspekt. Do znovuzrodenej vlny kampane sa aktívne zapojila Veľká Británia (za projektom Meet Free Mondays stojí rodina speváka Beatles Paula McCartneyho), USA (napr. the Humane Society of the US), Argentína (argentínsky prezident Mauricio Macri) alebo Nemecko (Spolkové ministerstvo životného prostredia). Na Slovensko prináša túto kampaň pod názvom „Rastlinný pondelok“ značka Flora, ktorá sa dlhodobo venuje edukácii v oblastiach zdravého životného štýlu. Viac sa dozviete na www.rastlinnypondelok.sk