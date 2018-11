Ravasz má pomáhať pri zamestnateľnosti marginalizovaných skupín

Na snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. novembra (TASR) - Pri plnení úloh v rámci opatrení na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce má spolupracovať aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Dokument schválila vláda SR na utorkovom (20.11).) rokovaní. Jeho plnenie by malo výrazne prispieť k uplatniteľnosti ľudí z marginalizovaných komunít na otvorenom trhu práce. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR.povedal Ravasz.Cieľom tohto balíka je podľa neho to, aby sa aktivovala táto rezervná pracovná sila v prospech celej krajiny.zdôraznil.Schválený materiál by mal podľa rezortu vnútra priamo podporovať zamestnanosť ľudí z marginalizovaných skupín. Rezort ozrejmil, že sa ním menia podmienky poskytovania dávok v hmotnej núdzi novým zamestnancom tak, aby bol ďalej posilnený súbeh dávok s platom.doplnilo ministerstvo.Do zamestnanosti marginalizovaných skupín podľa ministerstva nepriamo zasahujú aj ďalšie opatrenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu by malo pripraviť zavedenie povinnej predškolskej dochádzky a pripraví umožnenie nástupu detí zo špeciálnych škôl na ďalšie odbory stredných odborných škôl.vysvetlil rezort.Premiér Peter Pellegrini v súvislosti s vládou schváleným balíkom zdôraznil, že nehovoríme len o Rómoch.priblížil.Pellegrini súčasne skonštatoval, že v súvislosti so zavedením týchto opatrení sa má podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) zaoberať negociáciou nového finančného rámca z európskych peňazí na účely financovania takejto podpory zamestnávania. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) má pripraviť ďalšie zmeny týkajúce sa úpravy poskytovania pomoci v hmotnej núdzi. Ministerku školstva Martinu Lubyovú (nominantka SNS) vláda požiadala, aby najneskôr do septembra budúceho roka pripravila zákon, ktorým sa od 1. septembra 2020 ustanoví povinná predškolská výchova pre všetky deti jeden rok pred začatím povinnej školskej dochádzky.