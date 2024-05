Reakcia Ficovho ochrankára bola veľmi slušná, tvrdí bývalý český policajt a osobný strážca

16.5.2024 (SITA.sk) - Ochranná služba slovenského premiéra Roberta Fica pri stredajšom atentáte na neho vedela, čo má robiť, a nedopustila sa veľa chýb, tvrdí bývalý český policajt a osobný strážca vo vojnových zónach Zdeněk Charvát.Zakladateľ spoločnosti Hard Task, ktorá cvičí verejnosť a ozbrojené zložky v streľbe a taktike, sa tak vyjadril v podcaste Kontext spravodajského portálu iDNES.cz.Rýchlosť, s ktorou strážcovia reagovali na streľbu, bola podľa Charváta „veľmi slušná“. „Strelec vytasil zbraň zo skrytého nosenia, než vystrelil, za 0,8 sekundy. Ochranca reagoval v 1,2 - 1,1 sekundy, za asi 0,3 sekundy. Viete čo je to 0,3 sekundy? Ak sa nemýlim, všetkých päť výstrelov padlo za 2,5 sekundy. Takáto rýchlosť reakcie je veľmi slušná,“ skonštatoval Charvát.„Ja by som to neurobil lepšie,“ pokračoval odborník. „Analytici a experti, ktorí v televízii tvrdia, že by to zvládli lepšie, si to pravdepodobne nikdy nevyskúšali, či už s cvičným strelivom alebo airsoftovou zbraňou,“ dodal.