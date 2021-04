Reakcia Moskvy na vyhostenie diplomatov bola silnejšia, Hamáček naznačil ďalšie zmeny na ruskej ambasáde

Veľvyslanectvo je paralyzované

Podporu vyjadrili viacerí ministri

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Český vicepremiér Jan Hamáček naznačil, že na ruskej ambasáde v Česku môžu byť aj ďalšie zmeny. Reakcia ruskej strany na vyhostenie ruských diplomatov z ČR bola podľa neho prekvapujúco silná a preto bude s premiérom rokovať o ďalšom postupe. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz Česká republika vyhostila 18 pracovníkov ruskej ambasády pre podozrenie zo zapojenia ruských agentov do výbuchov muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014. Rusko v odvete vyhostilo 20 pracovníkov českého veľvyslanectva, ktorí musia Moskvu opustiť do pondelkovej polnoci.„Reakcia ruskej strany je silnejšia, ako sme očakávali. Vyhostili viac diplomatov a reakcia bola de facto o stupeň vyššia, pretože najvyššie postaveným vyhosteným diplomatom Česka bol zástupca veľvyslanca. Pre premiéra Babiša mám pripravený návrh nášho ďalšieho postupu, ktorý však najprv poviem jemu," povedal podpredseda vlády Jan Hamáček.Podľa jeho slov je české veľvyslanectvo v Moskve prakticky paralyzované a funguje v podstate už len konzulárny odbor. Jednou z možností, ktoré Hamáček naznačil, je celkové zníženie kapacity ruskej ambasády v Česku.Česká polícia hľadá v súvislosti s výbuchmi vo Vrběticiach dvoch agentov ruskej tajnej služby GRU, tých istých, ktorí boli zapojení aj do otravy bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa v anglickom Salisbury. Do Českej republiky prišli s pasmi na mená Alexander Petrov a Ruslan Boširov.Podporu Českej republike vyjadrili ministri zahraničných vecí Slovenska, Veľkej Británie, Lotyšska či americká ambasáda v Prahe. „USA stoja pri svojom stálom spojencovi, Českej republike. Oceňujeme jej významné rozhodnutie priviesť Rusko k zodpovednosti za jeho nebezpečné konanie na českom území," uviedla zástupkyňa amerického veľvyslanca Jennifer Bachusová.