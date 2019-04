Reakcie politikov na verdikt o nerozpustení ĽSNS

Na archívnej snímke predseda strany ĽSNS Marian Kotleba. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

ČÍTAJTE AJ: Najvyšší súd SR zamietol návrh na rozpustenie parlamentnej ĽSNS

Sulík: Neprekvapuje ma to, ĽSNS treba poraziť vo voľbách

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. apríla (TASR) - Rozhodnutie o nerozpustení parlamentnej ĽSNS strana Most-Híd "musí" rešpektovať. Spoločnou úlohou všetkých demokratických síl v krajine je podľa strany vyrovnať sa s týmto rozhodnutím vo všetkých voľbách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.uviedla.Debnár pripomenula, že Najvyšší súd (NS) SR rozhodoval o druhej strane Mariana Kotlebu, ktorá takisto prezentuje deštruktívne názory.doplnila.Senát NS SR zamietol v pondelok návrh na rozpustenie parlamentnej ĽSNS. Návrh na rozpustenie strany podal na NS generálny prokurátor Jaromír Čižnár v máji 2017. Vo veci rozhodoval senát pod vedením predsedníčky Jany Zemkovej. Prvý raz sa začalo vo veci konať 9. apríla za prísnych bezpečnostných opatrení.Lídra SaS Richarda Sulíka rozhodnutie o nerozpustení ĽSNS neprekvapuje, nevidel dostatočné dôvody na rušenie tejto strany. Poraziť ju podľa neho treba v politickej súťaži, a to "konceptmi, programom, ľuďmi, skúsenosťami".Sulík kritizoval v tejto súvislosti generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára.vyhlásil.Predseda SaS tiež pripomenul, že s ĽSNS odmietol prípadnú koaličnú spoluprácu.uviedol jeden z dôvodov nespolupráce so stranou Kotlebu.