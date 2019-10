Reakcie politikov na vymenovanie sudcov Ústavného súdu

Na snímke vymenovaní ústavní sudcovia zľava Ladislav Duditš, Libor Duľa, Rastislav Kaššák, Miloš Maďar, Peter Straka a Martin Vernarský počas ich vymenovania prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci 10. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

SaS víta vymenovanie ústavných sudcov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) považuje výber sudcov, ktorých vybrala prezidentka Zuzana Čaputová, za dobrý a dúfa, že sa to odrazí aj na rozhodovacej činnosti Ústavného súdu.Výber považuje za, vzhľadom na to, že boli vybraní advokáti, sudcovia aj ľudia z akademickej obce.K dlhému procesu výberu kandidátov v Národnej rade SR uviedol, že bol ťažký.dodal Gál.Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok vymenovala za ústavných sudcov Libora Duľu, Ladislava Duditša, Petra Straku, Miloša Maďara, Martina Vernarského a Rastislava Kaššáka. Zdôraznila, že Ústavný súd tak už nie je iba uznášaniaschopný, ale aj plne obsadený a môže pracovať tak, ako to stanovuje Ústava SR.Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest, Ústavný súd tak chvíľu fungoval s iba štyrmi sudcami. Parlament mal zvoliť 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov.Plénum vyberalo kandidátov na niekoľko pokusov počas viacerých mesiacov. Finálny počet poslanci dovolili v piatej voľbe na septembrovej schôdzi parlamentu. Niekoľko sudcov vymenoval už predchádzajúci prezident Andrej Kiska, predsedom súdu sa stal Ivan Fiačan. Po vymenovaní zvyšných sudcov prezidentkou Čaputovou už má Ústavný súd všetkých 13 sudcov.Opozičná SaS víta, že prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok vymenovala nových ústavných sudcov. Myslí si, že hlava štátu bola pri tejto otázke v nezávideniahodnej situácii.uviedol vo štvrtok v reakcii predseda strany Richard Sulík.Poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) pripomenul, že liberáli sa na voľbe ústavných sudcov zúčastňovali bez ohľadu na to, či bola tajná alebo verejná.mieni.Liberáli zdôraznili, že Ústavný súd (ÚS) SR udáva tón správania sa nielen v justícii, ale v celej spoločnosti. Tá podľa nich teraz očakáva, že v tejto oblasti nastane zásadný obrat. Pripomínajú, že morálne správanie ľudí vymenovaných za sudcov, ústavných či iných, však nie je možné pred ich vymenovaním garantovať.uzavreli.