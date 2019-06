REAKCIE: Sudetonemecký snem v ČR? Súhlasia len Piráti a KDU-ČSL

Horst Seehofer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 10. júna (TASR) - Nápad nemeckého ministra vnútra Horsta Seehofera (CSU), aby sa sudetonemecký snem v budúcnosti konal v Českej republike, prijali českí politici rozporuplne. Ľudovci alebo pirátsky poslanec Jan Lipavský by to privítali, informoval v pondelok český spravodajský server Novinky.cz.Premiér Andrej Babiš (ANO) konanie zjazdu sudetských Nemcov v ČR považuje za neprijateľné.napísal pre denník Právo.Taktiež šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka Seehoferov nápad odmietol.povedal.Šéf KSČM Vojtěch Filip to považuje za provokáciu voči občanom ČR a šéf poslancov TOP 09 Miroslav Kalousek uviedol, že na podobnú akciu ešte nedozrel čas.Šéf ľudovcov Marek Výborný však tomto v nápade problém nevidí.napísal Právu.Podobne hovorí aj ľudovecký exminister kultúry Daniel Herman, ktorý rovnako ako expredseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek snem pred rokmi navštívil v úlohe člena vlády. Cez víkend boli obaja na sneme v bavorskom Regensburgu, na ktorom Seehofer prezentoval myšlienku budúceho usporiadania sudetonemeckého zjazdu v ČR. "povedal Herman o Seehoferovom nápade.Podľa Piráta Lipavského ide o dobrú myšlienku.napísal Právu Jan Lipavský.