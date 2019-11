Real a Barcelona museli doťahovať, Balea vypískali fanúšikova

Futbalista FC Barcelony Gerard Piqué. Foto: TASR/AP/Manu Fernandez Foto: TASR/AP/Manu Fernandez

Madrid 24. novembra (TASR) – Boj o prvé miesto v najvyššej španielskej futbalovej súťaži je vzácne vyrovnaný. Prvú Barcelonu a druhý Real Madrid delí totiž od seba po 13 kolách len skóre. Obaja giganti museli pritom v sobotu doťahovať náskok súpera.Klub z hlavného mesta hostil nebezpečný Real Sociedad San Sebastian a už od druhej minúty prehrával 0:1. Kapitána Realu Sergia Ramosa zahnal pri postrannej čiare do úzkych kmeňový hráč madridského klubu Martin Ödegaard. Stopér si chcel pomôcť spätnou prihrávkou na brankára Thibauta Courtoisa, no nevšimol si číhajúceho Williana Josého. Toho nechtiac poslal do samostatného nájazdu, ktorý s prehľadom premenil. Ešte v prvom polčase však vyrovnal svojím desiatym gólom v sezóne najlepší strelec ligy Karim Benzema a v tom druhom rozhodli o víťazstve domácich Federico Valverde a striedajúci Luka Modrič.Väčšie emócie ako samotný zápas však vo fanúšikoch vyvolalo striedanie zo 67. minúty, keď Rodryga nahradil Gareth Bale. Ten počas reprezentačnej prestávky oslavoval postup na záverečný turnaj EURO 2020 s waleskou vlajkou, na ktorej bol nápisčo sa pochopiteľne nestretlo s porozumením podporovateľov kráľovského klubu. Z tribún sa ozýval piskot na jeho adresu už od úvodu stretnutia a neutíchol ani po treťom góle, na ktorom mal waleský krídelník veľký podiel.povedal po zápase tréner domácich Zinedine Zidane.Rozruch bol v týždni aj okolo obrancu konkurenčnej Barcelony Gerarda Piqueho. Ten z pozície vlastníka investičnej skupiny Kosmos absolvoval niekoľko letov do Madridu a späť. Práve tam sa totiž konal finálový turnaj Davisovho pohára, ktorý jeho spoločnosť organizuje.citovala Piqueho agentúra DPA.Skúsený stopér v sobotu pomohol k víťazstvu úradujúceho majstra na ihrisku posledného Leganes. Domáci viedli od 12. minúty, keď si na pravej strane pokutového územia prebral loptu Youssef En-Nesyri a technickou strelou práve spoza Piqueho poslal svoj tím do vedenia. Favorit vyrovnal v úvode druhého polčasu, keď sa po priamom kope Lionela Messiho presadil hlavou Luis Suarez. Víťazný gól zaznamenal v 79. minúte striedajúci Arturo Vidal, ktorý sa najlepšie zorientoval v pokutovom území po rohovom kope z pravej strany a dokopol loptu do bránky.