Real Madrid dobyl Sevillu po štyroch rokoch, Ramos: Sme optimisti

Sevilla 23. septembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid dobre zareagovali na debakel 0:3 v Lige majstrov 2019/20 z ihriska Paríža St. Germain a v nedeľu v 5. kole La Ligy vyhrali v Seville 1:0. O prvom víťazstve "bieleho baletu" na štadióne Ramona Sancheza Pizjuana za uplynulé štyri roky rozhodol v 64. minúte francúzsky útočník Karim Benzema.Real Sevillu v tabuľke preskočil a je druhý s 11 bodmi za vedúcim Athleticom Bilbao. To má po nedeľnej domácej výhre 2:0 nad Alavesom tiež 11 bodov. Tréner "pusiniek" Zinedine Zidane kritizoval svoj tím za výkon v Paríži, kde mu chýbalo nasadenie a agresivita. Jeho zverenci si to v nedeľu zobrali k srdcu a domácich často veľmi nepúšťali do hry.citovala agentúra AP kapitána Realu Sergia Ramosa.Sevilla pod vedením bývalého kouča Realu Julena Lopeteguiho hrala tiež výborne, krátkymi kombináciami a rýchlosťou vedela dostať súpera do úzkych. Neskórovala ale, a utrpela tak prvú ligovú prehru v tejto sezóne, pričom inkasovala iba druhý gól.