Real Madrid po obrate uspel na pôde ManCity, Ancelotti: Sezóna sa začala

Futbalisti Realu Madrid vďaka obratu v závere zápasu zvíťazili 3:2 v prvom stretnutí play off o osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Manchestru City a sú pred odvetou bližšie k postupu. Obhajca titulu pripravil sériovému anglickému šampiónovi prvú domácu prehru v tejto súťaži od septembra 2018. Podľa trénera "bieleho baletu" Carla Ancelottiho sa pre jeho tím začína sezóna a toto víťazstvo mu dodá veľa sebavedomia.





Citizens dvakrát v zápase viedli, keď sa nórsky kanonier Erling Haaland presadil najprv z hry a v druhom polčase premenil penaltu. Večer na Etihad Stadium však nakoniec patril hosťom, keď Brahim Diaz vyrovnal na 2:2 a v nadstavenom čase spečatil obrat a triumf Jude Bellingham. "Len som bežal, keby zakončenie 'Viniho' mierilo mimo bránku. Bol som tam a podarilo sa mi skórovať. Cítil som, že náš výkon si zaslúži víťazstvo, takže česť tímu," uviedol 21-ročný anglický ofenzívny stredopoliar podľa uefa.com. Najlepším hráčom duelu bol Brazílčan Vinicius Junior, ktorý sa podieľal na druhom a treťom góle svojho tímu. "Je ťažké vysvetliť, čo sa deje s Realom Madrid v Lige majstrov. Ale vidíte, že sme chceli vyhrať. To je misia, to je plán.“Real štvrtýkrát za sebou čelí vo vyraďovacej časti najprestížnejšej klubovej súťaži City a po prvom zápase je blízko k tretiemu postupu cez tohto súpera. Anglický tím bol lepší len v sezóne 2022/23, keď napokon dokráčal k titulu. Krídelník Diaz však vie, že ešte je pred mužstvom budúcotýždňová odveta: "Čaká nás druhý zápas a musíme počas neho tvrdo pracovať. Sme Real Madrid. Najlepší klub v histórii." Taliansky kouč bol spokojný s výsledkom, no nie až tak s predvedenou hrou: "Získali sme malú výhodu. Mali sme veľa šancí, ale aj City nám robilo problémy. Bol to dobrý zápas a očakávali sme takýto priebeh. Niekedy nám chýbala rovnováha, ale každý mohol vidieť, že máme kvalitu."Ancelottiho trápia problémy zo zložením obrany, keďže viacerí sú zranení. "Obranná štvorica nikdy predtým spolu nehrala a ani netrénovala. Napriek tomu sme z toho dokázali niečo vyťažiť." Kormidelník zároveň k tomu uviedol: "Toni Rüdiger a David Alaba by mali byť k dispozícii pred odvetou. Potrebujeme ich." Podľa neho triumf v prvom zápase ešte nič neznamená: "Sezóna sa teraz naozaj začala a napriek ťažkostiam sme dosiahli dobrý výsledok. Musíme sa dobre pripraviť na druhý duel, ale toto víťazstvo nám dodáva veľa sebavedomia. Chybou, ktorú môžete urobiť, je myslieť si, že ste už vyhrali a upustiť od sústredenia. Je to len jeden zápas."Manchestru sa v tejto sezóne výsledkovo nedarí, keď v Premier League je až na 5. mieste a do vyraďovacej časti Ligy majstrov postúpil až triumfom v poslednom kole ligovej fázy. "Výsledok je taký, aký je. Urobili sme veľa dobrých vecí, ale potom opäť prišli zlé rozhodnutia. V tejto sezóne sa to stalo už mnohokrát. Na tejto úrovni je to ťažké," skonštatoval kouč domácich Pep Guardiola podľa AFP a pokračoval: "Zo všetkých zápasov, ktoré sme odohrali proti Realu Madrid, bol tento najlepší. Očakával som, že budú takto hrať. Nemôžem sa hnevať na svoj tím. Vieme, aká je kvalita tímu, proti ktorému stojíme. Mať takýto výsledok vo svojich rukách a nechať si ho ujsť je ťažké prijať."Aj obrancu Johna Stonesa mrzela strata náskoku: "Je to frustrujúce pre všetkých. Mali sme skvelú príležitosť ísť na Bernabuu možno za stavu 2:1 a teraz potrebujeme gól, aby sme vyrovnali. Ešte však nie je koniec. Musíme zostať pozitívni a pozerať sa dopredu. Máme pred sebou ďalších 90 minút a chceme to napraviť."