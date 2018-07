Real Madrid poprel správy, že sa dohodol s Mbappem

Na archívnej snímke Kylian Mbappé. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 4. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid dementoval správy, že sa dohodol na zmluve s francúzskym útočníkom Kylianom Mbappem z Paríža St. Germain. Informácie o údajnom prestupe priniesli v stredu viaceré médiá.uviedol madridský klub podľa BBC v stanovisku s tým, že nechápe, prečo sa podobné dezinformácie šíria. Real musel už druhýkrát tento týždeň dementovať správy o veľkom prestupe, nedávno ho médiá spájali s kúpou Brazílčana Neymara tiež z PSG.Španielsky denník AS citoval v stredu francúzskeho novinára, ktorý tvrdil, že Real sa dohodol s PSG na kúpe 19-ročného Mbappeho za 272 miliónov eur.Mbappe prišiel do PSG minulý rok v auguste na hosťovanie z AS Monaco s dodatkom, že po sezóne ho parížsky klub odkúpi za 180 miliónov eur a od 1. júla sa stane jeho kmeňovým hráčom. S troma gólmi najlepší strelec Francúzska na majstrovstvách sveta v Rusku sa momentálne pripravuje na piatkové štvrťfinále proti Uruguaju.