Real Madrid porazil Juventus Turín na Medzinárodnom pohári majstrov

Ešte do prestávky vyrovnal Gareth Bale, po zmene strán zariadil dvoma gólmi obrat Marco Asensio. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Medzinárodný pohár majstrov:



Landover



Real Madrid - Juventus Turín 3:1 (1:1)



Góly: 47. a 56. Asensio, 39. Bale - 12. Carvajal (vl.)





Santa Clara



AC Miláno - FC Barcelona 1:0 (0:0)



Gól: 90.+3 Silva

Landover 5. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa dočkali prvého víťazstva na prípravnom turné v USA. V noci na nedeľu zdolali na Medzinárodnom pohári majstrov talianskeho šampióna Juventus Turín 3:1, hoci už od 12. minúty prehrávali po vlastnom góle Daniho Carvajala. Ešte do prestávky vyrovnal Gareth Bale, po zmene strán zariadil dvoma gólmi obrat Marco Asensio.Duel na štadióne FedEx Field v Landoveri v štáte Maryland sledovalo 71.597 divákov. Proti svojmu bývalému klubu nenastúpil Cristiano Ronaldo, Portugalčan ani necestoval so svojím novým tímom do USA a debut v drese Juventusu pravdepodobne absolvuje až v polovici augusta.V ďalšom dueli hráči AC Miláno zvíťazili nad FC Barcelona gólom Andreho Silvu z tretej minúty nadstaveného času. Zápas na Levi's Stadium v kalifornskej Santa Clare sledovalo 51.000 divákov. Barcelona na prípravnom podujatí ešte nevyhrala, s jediným bodom je v tabuľke posledná.