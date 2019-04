Real Madrid prišiel do konca sezóny o obrancu Odriozolu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 19. apríla (TASR) - Futbalistom Realu Madrid bude do konca sezóny chýbať obranca Alvaro Odriozola. Dvadsaťtriročný španielsky reprezentant si na piatkovom tréningu zlomil kľúčnu kosť.Klub nešpecifikoval dĺžku hráčovej absencie, pri takomto zranení to zvyčajne býva viac ako mesiac. "Biely balet" do konca tohto ročníka odohrá ešte 6 zápasov. Informovala agentúra AP.