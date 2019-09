Real Madrid spasil nechcený Bale, Zidane: Jeho góly ma tešia

Hráč Realu Madrid Gareth Bale, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 2. septembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid nezažívajú ideálny vstup do sezóny. Od návratu Zinedinea Zidanea v závere minulého ročníka mali fanúšikovia veľké očakávania, tie vystupňoval letný príchod Edena Hazarda z FC Chelsea. Belgický reprezentant sa však pred začiatkom La Ligy zranil a "biely balet" sa prezentuje nepresvedčivými výsledkami. Najnovšie zaváhal vo Villarreale, ktorý v ročníku 2018/19 hral o záchranu.Zidaneovi zverenci pritom neboli ďaleko od blamáže, keď dvakrát zaostávali. Hrdinom Madridčanov sa stal Gareth Bale. Walesan, ktorý bol v lete na odpis, dvakrát vyrovnal. Svoj výkon napokon mierne zatienil vylúčením v nadstavenom čase zápasu, na konečné skóre to už však nemalo vplyv.citoval Zidanea portál The National.Napriek nepriaznivému výsledku, francúzsky kouč hľadal pozitíva.Real Madrid nastúpil netradične s dvoma útočníkmi. Po boku Karima Benzemu sa predstavila posila Luka Jovič. Podľa Zidanea nešlo o náhodu.povedal na oficiálnom webe Realu Zidane.