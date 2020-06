Real Madrid údajne ťaží z pomoci od rozhodcov, tréner Zidane je už z takých rečí unavený

Zidane vidí zaslúžený triumf

Real stratí body len ťažko

22.6.2020 - Tréner španielskeho futbalového klubu Real Madrid Zinedine Zidane priznal, že ho už unavujú správy o tom, ako jeho zverencom v boji o titul v La Lige pomáhajú rozhodcovia."Bielemu baletu" sa po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu podarilo zmazať dvojbodové manko na FC Barcelona, obaja rivali majú teraz na svojom konte po 65 bodov.Po každom z troch duelov Realu však prichádza na pretras, že klubu pomáhajú rozhodcovia. Inak tomu nebolo ani v nedeľu večer, keď madridský tím triumfoval 2:1 na pôde San Sebastiánu.Systém videoasistenta rozhodcu (VAR) v nedeľu prisúdil za stavu 0:0 pokutový kopu hráčom hostí, neskôr stál za neuznaným presným zásahom domácich a potom tiež potvrdil gól pre Real, aj keď sa domáci sťažovali na hru rukou Karima Benzemu."Obťažuje ma, keď všetci hovorí iba o rozhodcoch. Až sa zdá, ako keby sme my na hracej ploche nič neurobili. Ja chcem hovoriť iba o našom triumfe, ktorý bol zaslúžený. Chcem hovoriť o futbale a priamo o zápase, o ničom inom," povedal Zidane po nedeľňajšom úspechu Realu.Domáci po súboji na klubovom webe uviedli: "Real je vždy veľmi ťažké zdolať. Niekedy, a to bol prípad aj tohto zápasu, to bolo ešte náročnejšie. Veľmi pochybná penalta a neuznaný gól nám nedali šancu na úspech."Ako informuje agentúra AP, Real aj v predchádzajúcich dvoch víťazných dueloch, doma proti Eibaru aj vo Valencii, profitoval z verdiktov VAR.Keď FC Barcelona v piatok remizoval na pôde FC Sevilla 0:0 a dal Realu šancu bodovo sa dotiahnuť, obranca katalánskeho klubu Gerard Piqué aj v súvislosti s duelmi Realu proti Eibaru a Valencii poznamenal, že bude "ťažké vyhrať ligu po tom, čo sa stalo v ostatných dueloch Realu." Povedal tiež: "Real Madrid bude body strácať len veľmi ťažko."Kouč Realu Zidane ešte pred súbojom v San Sebastiáne reagoval: "Každý si môže spraviť svoj vlastný názor. Som si istý, že rozhodcovia nezvýhodňujú. Iba toľko k tomu môžem povedať."