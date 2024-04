Real Madrid v predohrávke porazil Real Sociedad. Ak sa „bielemu baletu“ podarí získať ešte štyri body, bude majstrom

Výhra vďaka bojovnosti

Druhý gól Gülera

27.4.2024 (SITA.sk) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v predohrávke 32. kola španielskej najvyššej súťaže La Ligy nad Realom Sociedad San Sebastiánu a upevnili si pozíciu lídra tabuľky.O triumfe klubu z hlavného mesta rozhodol v 29. minúte mladý turecký krídleník Arda Güler. Zverenci trénera Carla Ancelottiho potrebujú na definitívne potvrdenie zisku svojho 36. titulu nazbierať v záverečných piatich kolách ešte štyri body.Z pohodlného 14-bodového náskoku pred priebežne druhým FC Barcelona má radosť aj taliansky kormidelník „bieleho baletu".„Real Sociedad hrá veľmi dobre, tvrdo tlačí a hrá útočný futbal. Nebolo ľahké vyhrať a nehovoriac o tom, aké zápasy nás čakajú, mám v tomto smere úžasný tím a vyhrali sme vďaka bojovnosti a samozrejme sme trpeli. Všetci si mysleli, že sem ideme na prechádzku a jediní, ktorí si to nemysleli, boli hráči. Som na nich veľmi hrdý, pretože ukázali skvelý prístup, charakter a túžbu pokračovať vo víťazstvách a pokračovať v dobrej forme tímu. Musím sa im poďakovať, pretože v tomto zmysle boli veľkolepí," zhodnotil výkon svojho mužstva Ancelotti pre oficiálny klubový web Realu.Vzhľadom k tomu, že Madridčanov čaká už v utorokprvý semifinálový duel Ligy majstrov 2023/2024 proti nemeckého Bayernu Mníchov , podľa očakávania Ancelotti výrazne prerotoval zostavou svojho tímu.Medzi tromi žrďami namiesto Lunina figuroval Kepa Arrizabalaga, na poste stopéra odohral celý zápas po prvý raz od zranenia brazílsky stopér Éder Militao a šancu v základe dostali viacerí menej vyťažovaní hráč. Jedným z nich bol aj 19-ročný turecký talent Güler, ktorý si na štadióne Anoeta pripísal druhý gól po príchode do Španielska.„Toto je najlepší klub na svete a skórovať tu je jeden z najlepších pocitov. Som veľmi šťastný, že som tu a že som skóroval. Chcel by som sa všetkým poďakovať," opísala svoje pocity 20-miliónová predsezónna posila z Fenerbahce Istanbul Existuje šanca, že Real bude oslavovať titul už počas nasledujúceho víkendu v prípade, že FC Barcelona prehrá v pondelok s Valenciou a „biely balet" súboj s Cádizom na budúcu sobotu zvládne s trojbodovým ziskom.