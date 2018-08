Real Madrid vyhral s AS Rím 2:1 na Medzinárodnom pohári majstrov

Obranca Realu Madrid Sergio Ramos, vpravo, a forward AS Rím Edin Džeko počas prvej polovice zápasu na Medzinárodnom pohári majstrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

East Rutherford 8. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zaznamenali druhé víťazstvo na prípravnom turné v USA. V noci na stredu zdolal úradujúci európsky šampión na Medzinárodnom pohári majstrov taliansky AS Rím 2:1.Na MetLife Stadium v New Jersey pred návštevou 51.528 divákov v prvej štvrťhodine strelili góly Marco Asensio a Gareth Bale, "vlci" v 83. minúte znížili po presnom zásahu Kevina Strootmana.- AS Rím 2:1 (2:0)2. Asensio, 15. Bale - 83. Strootman