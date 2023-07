Real Madrid získal generačný talent, s tureckým Messim podpísal zmluvu na šesť rokov

Odstupné v desiatkach miliónov

Generačný talent

7.7.2023 (SITA.sk) - Španielsky futbalový klub Real Madrid vo štvrtok spečatil príchod talentovaného tureckého mladíka Ardu Gülera. Osemnásťročný stredopoliar prestupuje do mužstva „bieleho baletu“ z Fenerbahce Istanbul , pričom v novom pôsobisku dostal zmluvu na šesť rokov.Španielske médiá uviedli, že Real Madrid zaplatí za tureckého reprezentanta odstupné vo výške 20 miliónov eur. Súčasťou dohody oboch klubov sú taktiež viaceré bonusy a prestupová čiastka by sa tak neskôr mohla vyšplhať na 30 miliónov eur.Madridčania údajne plánovali získať tohto hráča až počas budúcoročného leta, no eminentný záujem konkurenčných európskych veľkoklubov vrátane FC Barcelona ich prinútil rýchlo konať.Tínedžera považujú za generačný talent a v „krajine polmesiaca“ si získal prezývku „turecký Messi“. Arda Güler dokáže hrať v strede poľa a taktiež na krídle.Tréner Carlo Ancelotti , ktorý má pred sebou poslednú sezónu v Reale Madrid, bude mať v záložnej formácii okrem neho k dispozícii i Eduarda Camavingu, Federica Valverdeho Luku Modriča či nedávnu posilu - Angličana Judea Bellinghama.