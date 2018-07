Real Madrid získal mladíka Odriozolu, zaplatil zaň 35 miliónov eur

Alvaro Odriozola (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 6. júla (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Alvaro Odriozola prestúpil z baskického Realu Sociedad San Sebastian do Realu Madrid, s ktorým podpísal šesťročný kontrakt. "Biely balet" to potvrdil vo štvrtok v noci.Miestne médiá informovali, že prestupová čiastka za dvadsaťdvaročného krajného obrancu sa vyšplhala na 35 miliónov eur.Odriozola figuroval v španielskom kádri na prebiehajúcom svetovom šampionáte v Rusku, no do zápasového diania nezasiahol. V národnom drese si doteraz pripísal štyri štarty. Informovala o tom agentúra dpa.