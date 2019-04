Real Madrid získal pôžičku 575 miliónov eur na rekonštrukciu štadióna

Štadión Santiaga Bernabeua v Madride Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 13. apríla (TASR) - Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid potvrdil zabezpečenie financovania prestavby Štadióna Santiaga Bernabeua. Zdroje by mal mal získať od amerických bánk J. P. Morgan a Bank of America Merrill Lynch v spolupráci so španielskou Banco Santander a francúzskou Societe Generale. Celková hodnota pôžičky je 575 miliónov eur.Vedenie Realu uplynulý týždeň ohlásilo projekt rekonštrukcie 72-ročného domovského stánku. Ten by mal byť vylepšený aj o zaťahovaciu strechu a 360-stupňovú obrazovku. Informáciu priniesla agentúra AP.