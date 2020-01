Real Madrid získal Španielsky superpohár, finále proti Atléticu rozhodol až penaltový rozstrel (video)

Španielsky superpohár - finále



Džidda (Saudská Arábia)



12.1.2020 (Webnoviny.sk) - Hráči Realu Madrid sa stali víťazmi futbalového Španielskeho superpohára.V nedeľňajšom finále v saudskoarabskej Džidde síce "biely balet" remizoval s mestským rivalom Átleticom Madrid 0:0 po predĺžení, no v penaltovom rozstrele sa mu darilo viac a teší sa jedenástykrát v histórii získali túto trofej. Rekordérom je FC Barcelona s trinástimi víťazstvami v tejto súťaži.Real sa do finále prebojoval semifinálovým triumfom nad Valenciou (3:1 ), Atlético vyradilo FC Barcelona ( 3:2 ). V penaltovom rozstrele sa nemýlil ani jeden zo štyroch exekútorov Realu, za Atlético v prvej sérii trafil do žrde Saúl Ňíguez a v druhej neuspel ani Thomas Partey.