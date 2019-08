Real nevzdáva boj o Neymara, ponúka mu vraj až 40 miliónov ročne

Neymar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 10. augusta (TASR) - Futbalový klub Real Madrid nevzdáva boj o angažovanie Brazílčana Neymara z Paríža St. Germain. V prípade prestupu má už vraj pre neho pripravený kontrakt na päť sezón s ročným platom 40 miliónov eur. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na španielske periodikum Sport.Podľa ďalšieho denníka Marca šéfFlorentino Pérez poslal do Paríža už aj prvú oficiálnu ponuku. Za najdrahšieho futbalistu sveta ponúka 120 miliónov eur a navyše držiteľa Zlatej lopty za rok 2018 Luku Modriča.Dvadsaťsedemročný Neymar je v Paríži od roku 2017, keď ho tamojšie PSG vykúpilo z Barcelony za rekordných 222 miliónov eur. S úradujúcim francúzskym majstrom má platnú zmluvu do roku 2022 s ročným platom 36 miliónov eur, no v Paríži nie je spokojný. Sám hráč by ale údajne uprednostnil návrat do tímu FC Barcelona.