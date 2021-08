Real pri vstupe do novej sezóny La Ligy nezaváhal, tréner Ancelotti vyzdvihol Karima Benzemu

Domáci znížili z penalty

Benzema je kompletnejší hráč

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Talian Carlo Ancelotti má za sebou úspešnú obnovenú premiéru na lavičke španielskeho futbalového klubu Real Madrid . "Biely balet" v sobotňajšom vstupe do nového ročníka La Ligy 2021/2022 triumfoval na trávniku Deportiva Alavés rozdielom triedy 4:1.Hráči Realu sa do prestávky trošku hľadali a zohrávali, no po zmene strán už chémia naplno zafungovala a výsledkom boli štyri zásahy v sieti gólmana Fernanda Pacheca.Domáci sa do streleckej listiny zapísali iba raz, keď v 65. min Joselu z pokutového kopu znížil na priebežných 1:3."V prvom polčase sme hrali dosť pomaly, s loptou i bez nej. Druhý polčas bol už lepší, s väčším nasadením i kvalitou," priznal podľa webu denníka Marca Ancelotti, ktorý viedol Madridčanov aj v období 2013-2015 a s vtedajším tímom vyhral Ligu majstrov, Španielsky pohár, kontinentálny superpohár i klubové majstrovstvá sveta.Hostí potiahli za víťazstvom individuálne výkony Luku Modriča či Edena Hazarda , no predovšetkým hra a zakončovateľské kvality Karima Benzemu.Francúz sa postaral o prvý a tretí zásah Realu, ostatné dva góly zaznamenali Nacho a Vinícius Júnior."Benzemov prvý gól otvoril hru. Mali sme potom viac priestoru na to, aby sme ukázali svoju kvalitu. V porovnaní s Benzemom, ktorého som poznal pred šiestimi rokmi, je teraz omnoho kompletnejší hráč a oveľa väčšia osobnosť," podotkol Ancelotti, ktorý v ostatných rokoch pôsobil na lavičkách Evertonu, Neapola a Bayernu Mníchov.Real Madrid od roku 2008 neprehral úvodný zápas ligovej sezóny. Odvtedy pri vstupe do nového ročníka La Ligy deväťkrát zvíťazil a štyrikrát remizoval."Bol to prvý zápas a musíme ešte viac zapracovať na niektorých veciach. Mohli sme napríklad vyššie napádať. Chceme hrať v nasadení s loptu i bez nej, pretože na to máme kvalitu," načrtol Ancelotti víziu, ako by mohla v aktuálnej sezóne vyzerať hra 13-násobného európskeho klubového šampióna.