Real sa dohodol s Kroosom na predĺžení kontraktu

Nemecký futbalista Toni Kroos.

Madrid 20. mája (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid o jednu sezónu predĺžil kontrakt so stredopoliarom Tonim Kroosom. V pondelok o tom informovalo vedenieprostredníctvom oficiálnej webovej stránky.Nemeckému reprezentantovi končila pôvodná zmluva v roku 2022, no predĺžením mu aktuálne platí až do 30. júna 2023. Pred letným prestupovým obdobím sa špekulovalo o jeho odchode z klubu, čo kouč Realu Zinedine Zidane rázne odmietol.reagoval Zidane na dôležitosť Kroosa v zostave.Real čaká počas letného prestupového obdobia niekoľko výrazných zmien. Na odchode z klubu je podľa viacerých zdrojov Gareth Bale a Keylor Navas, no vylúčené nie sú ani ďalšie odchody. Ohľadom možných posíl klub zatiaľ bližšie informácie neposkytol. Informoval o tom portál goal.com.